Клопп: Мы плохо действовали у ворот Генка и упустили много моментов

Наставник "красных" отметил, что его радует победа в матче Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Генком (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Меня радует, что мы выиграли и избежали травм, ведь мы очень облегчили Генку жизнь. Наше трио форвардо никогда не играло вместе по такой тактике, от этого у нас возникли трудности.

Мы плохо действовали у чужих ворот и упустили много моментов. Били достаточно часто, но не реализовали ряд верных моментов. В итоге в матче до последнего сохранялась интрига.

Наши пропущенные голы похожи один на другой. Проблема не в нашей обороне, а в том, что нужно сохранять максимальную концентрацию до конца. С этим нужно работать.

Сегодня мы были явными фаворитами. Реализуй мы свои шансы еще в первом тайме, то интриги вообще бы не было. Но мы не сделали этого, и ситуация была щекотливая. Хорошо, что матч закончился в нашу пользу“, - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

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