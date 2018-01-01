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Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча с Зальцбургом

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Наставник неаполитанского клуба отказался давать комментарии после поединка.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга.

Как сообщает Football Italia, помимо наставника комментарии также отказались давать и игроки неаполитанского клуба. Только Лоренцо Инсинье дал интервью сразу после матча.

Отмечается, что игроки покинули стадион самостоятельно. Предположительно, поведение тренера и футболистов связано с конфликтом с президентом клуба, который после поражения от Ромы принял решение закрыть команду на тренировочной базе.

По информации источника, Анчелотти был взбешен тем, что в его тренировочный процесс вмешиваются подобным образом.

Напомним, Наполи не смог обыграть РБ Зальцбург, сыграв вничью - 1:1.

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Теги: Карло Анчелотти, Наполи, РБ Зальцбург, Лига Чемпионов, футбол, пресс-конференция
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