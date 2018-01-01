Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча с Зальцбургом

Наставник неаполитанского клуба отказался давать комментарии после поединка.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга.

Как сообщает Football Italia, помимо наставника комментарии также отказались давать и игроки неаполитанского клуба. Только Лоренцо Инсинье дал интервью сразу после матча.

Отмечается, что игроки покинули стадион самостоятельно. Предположительно, поведение тренера и футболистов связано с конфликтом с президентом клуба, который после поражения от Ромы принял решение закрыть команду на тренировочной базе.

По информации источника, Анчелотти был взбешен тем, что в его тренировочный процесс вмешиваются подобным образом.

Напомним, Наполи не смог обыграть РБ Зальцбург, сыграв вничью - 1:1.