Невероятный пас: Видаль отдал передачу головой, лежа на газоне

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона сыграла вничью с пражской Славией (0:0).

Лучшим моментом матча стал пас полузащитника “сине-гранатовых“ Артуро Видаля на форварда Лионеля Месси. Футболист упал на газон, но, при этом, сделал передачу головой на аргентинца.

