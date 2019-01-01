Невероятный пас: Видаль отдал передачу головой, лежа на газоне
Хавбек поразил своими способностями во время матча против Славии.
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона сыграла вничью с пражской Славией (0:0).
Лучшим моментом матча стал пас полузащитника “сине-гранатовых“ Артуро Видаля на форварда Лионеля Месси. Футболист упал на газон, но, при этом, сделал передачу головой на аргентинца.
Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head 👌 #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 листопада 2019 р.
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