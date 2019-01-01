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Невероятный пас: Видаль отдал передачу головой, лежа на газоне

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Хавбек поразил своими способностями во время матча против Славии.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона сыграла вничью с пражской Славией (0:0).

Лучшим моментом матча стал пас полузащитника “сине-гранатовых“ Артуро Видаля на форварда Лионеля Месси. Футболист упал на газон, но, при этом, сделал передачу головой на аргентинца.

Смотрите также обзор матча Барселона - Славия.

Вашему вниманию результаты матчей Лиги чемпионов.

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Теги: Артуро Видаль, Барселона, Славия, Славия (Прага), Лига Чемпионов, футбол
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