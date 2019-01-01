Челси - Аякс 4:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Команды устроили настоящую перестрелку.

Челси - Аякс: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Челси дома сыграл в сумасшедшую ничью с Аяксом.

Лондонский клуб сумел отыграться проигрывая походу встречи в 3 мяча.

Стоит отметить, что судья матча удалил двоих игроков Аякса за одну минуту, тем самым облегчив задание “синим“. Матч закончился вничью 4:4.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Аякс:

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Челси — Аякс 4:4

Голы: Жоржиньо, 5 (пен.), 71 (пен.), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 — Абрахам, 2 (авт.), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (авт.), ван де Беек, 55

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46) — Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60) — Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Аякс: Онана — Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико — Нерес, ван де Беек, Мартинес — Зийех, Тадич, Промес.

Предупреждения: Томори, Аспиликуэта — Велтман, Блинд, Промес.

Удаления: Дэйли Блинд, Жоель Велтьман (оба - Аякс)

Отметим, что Зиеш сумел забить невероятный гол в матче.