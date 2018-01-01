Борусссия Д - Интер 3:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Немцы сотворили камбэк.
В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала Интер.
В первом тайми гости выигрывала в два мяча. После перерыва хозяева вышли на поле с другим настроем, сумев забить три мяча Интеру, тем самым одержав невероятную победу 3:2.
Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д - Интер:
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Боруссия Д – Интер – 3:2
Голы: Хакими, 51, 77; Брандт, 64 – Мартинес, 5; Весино, 40
Боруссия: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц — Вайгль, Витсель, Брандт – Гетце (Алькасер, 64), Азар (Геррейру, 88), Санчо (Пищек, 82)
Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриньяр — Кандрева, Весино (Сенси, 68), Брозович, Барелла, Бираги (Лазаро, 66) – Лукаку (Политано, 73), Мартинес
Предупреждения: Азар – Бираги, Шкриниар, Кандрева
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