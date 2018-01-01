Борусссия Д - Интер 3:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Немцы сотворили камбэк.

Боруссия Д - Интер: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала Интер.

В первом тайми гости выигрывала в два мяча. После перерыва хозяева вышли на поле с другим настроем, сумев забить три мяча Интеру, тем самым одержав невероятную победу 3:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д - Интер:

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Боруссия Д – Интер – 3:2

Голы: Хакими, 51, 77; Брандт, 64 – Мартинес, 5; Весино, 40

Боруссия: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц — Вайгль, Витсель, Брандт – Гетце (Алькасер, 64), Азар (Геррейру, 88), Санчо (Пищек, 82)

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриньяр — Кандрева, Весино (Сенси, 68), Брозович, Барелла, Бираги (Лазаро, 66) – Лукаку (Политано, 73), Мартинес

Предупреждения: Азар – Бираги, Шкриниар, Кандрева