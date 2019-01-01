Арбитр без раздумий удалил двоих игроков Аякса за одну минуту
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Челси дома принимал Аякс. Матч запомнился не только результативными действиями команд (4:4), но и странными решениями главного арбитра встречи - Джанлука Рокки.
Главный судья матча удалил двоих игроков Аякса за две минуты игры.
На 68-й минуте игры Блинд получил вторую желтую карточку за опасный подкат против Абрахама.
Судья сразу не остановил игру, а дал продолжить встречу. В атаке “синие“ нанесли удар по воротам, однако мяч попал в руку Велтьману.
Арбитр решил удалить обеих игроков и назначить одиннадцатиметровый удар, который реализовал Жоржиньо.
Отметим, что команды имеют по 7 очков, которые занимают первую строчку вместе с Валенсией.
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