Арбитр без раздумий удалил двоих игроков Аякса за одну минуту

Судья стал главной фигурой матча.

Арбитр матча удалил двоих игроков Аякса Getty Images

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Челси дома принимал Аякс. Матч запомнился не только результативными действиями команд (4:4), но и странными решениями главного арбитра встречи - Джанлука Рокки.

Главный судья матча удалил двоих игроков Аякса за две минуты игры.

На 68-й минуте игры Блинд получил вторую желтую карточку за опасный подкат против Абрахама.

Судья сразу не остановил игру, а дал продолжить встречу. В атаке “синие“ нанесли удар по воротам, однако мяч попал в руку Велтьману.

Арбитр решил удалить обеих игроков и назначить одиннадцатиметровый удар, который реализовал Жоржиньо.

Отметим, что команды имеют по 7 очков, которые занимают первую строчку вместе с Валенсией.

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