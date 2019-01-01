Валенсия нанесла крупное поражение Лиллю

Французский клуб не смог ничего противопоставить сопернику.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Валенсия дома принимала французский Лилль.

Гости на 25-й минуте вышли вперед благодаря голу Осимхена. На этом команда остановилась. Хозяева поля сумели переломить ход встречи и забить 4 безответных мяча. Матч закончился убедительной победой “летучих мышь“ 4:1.

Валенсия — Лилль 4:1

Голы: Дани Парехо, 66, с пенальти, Сумаоро, 82, автогол, Кондогбия, 84, Торрес, 90 — Осимхен, 25.

Валенсия: Силлессен — Васс, Гарай, Габриэль Паулиста, Гайя — Ли (Вальехо, 54), Дани Парехо, Кондогбия, Черышев (Торрес, 30) — Родриго (Гамейро, 90+3), Макси Гомес.

Лилль: Маиньян — Сумаоро (Бамба, 89), Жозе Фонте, Габриэль — Челик, Андре (Араужо, 80), Сумаре, Брадарич — Реми, Язычи (Санчеш, 74) — Осимхен.

Предупреждения: Гарай, Васс — Жозе Фонте, Габриэль, Брадарич, Андре.