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Валенсия нанесла крупное поражение Лиллю

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Французский клуб не смог ничего противопоставить сопернику.
Валенсия
Валенсия
Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Валенсия дома принимала французский Лилль.

Гости на 25-й минуте вышли вперед благодаря голу Осимхена. На этом команда остановилась. Хозяева поля сумели переломить ход встречи и забить 4 безответных мяча. Матч закончился убедительной победой “летучих мышь“ 4:1.

Валенсия — Лилль 4:1

Голы: Дани Парехо, 66, с пенальти, Сумаоро, 82, автогол, Кондогбия, 84, Торрес, 90 — Осимхен, 25.

Валенсия: Силлессен — Васс, Гарай, Габриэль Паулиста, Гайя — Ли (Вальехо, 54), Дани Парехо, Кондогбия, Черышев (Торрес, 30) — Родриго (Гамейро, 90+3), Макси Гомес.

Лилль: Маиньян — Сумаоро (Бамба, 89), Жозе Фонте, Габриэль — Челик, Андре (Араужо, 80), Сумаре, Брадарич — Реми, Язычи (Санчеш, 74) — Осимхен.

Предупреждения: Гарай, Васс — Жозе Фонте, Габриэль, Брадарич, Андре.

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Теги: Валенсия, Лилль, Лига чемпионов, футбол
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