Наполи не смог обыграть Зальцбург

Матч закончился вничью.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Наполи дома принимал австрийский Зальцбург.

Гости сумели открыть счет благодарю пенальти на 11-й минуте, который реализовал Холанд. Однако “неаполитанцы“ отыгрались еще в первом тайме. Гол на счету Лосано. После перерыва команды не смогли поразить ворота друг друга.

Наполи занимает вторую строчку, опережая Зальцбург на 4 очка. Лидером группы является Ливерпуль

Наполи – РБ Зальцбург 1:1

Голы: Лосано, 43 – Холанд, 11 (с пенальти).

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Луперто, 46) – Кальехон, Руис, Зьелински, Инсинье – Мертенс (Милик, 73), Лосано.

РБ Зальцбург: Коронель – Кристенсен, Понграчич (Мвепу, 46), Онгуэне, Вебер, Ульмер – Минамину (Ашимеру, 61), Юнузович, Собослаи – Холанд (Дака, 75), Хван.

Предупреждения: Зьелински – Онгуэне, Понграчич.