Ливерпуль одержал минимальную победу над Генком

"Мерсисайдцы" сумели добыть три очка.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль дома принимал бельгийский Генк.

В первом тайме команды обменялись голами, а во втором тайме благодаря точному удару Алексу Окслейду-Чемберлену Ливерпуль вышел вперед. Матч так и закончился минимальной победой хозяев (2:1).

Ливерпуль – Генк 2:1

Голы: Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 – Саматта, 40.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Милнер – Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Робертсон, 74) – Салах, Ориги (Фирмино, 89), Окслейд-Чемберлен (Мане, 75).

Генк: Куке – Куэста, Деваст, Лукуми – Меле, Грошовски (Бонгонда, 85), Берге, Хейнен, Де Норре (Онуачу, 85) – Ито (Ндонгала, 68), Саматта.

Предупреждения: Лукуми, Де Норре (Генк)