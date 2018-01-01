Челси в сумасшедшем матче с Аяксом сотворил камбэк, проигрывая в 3 мяча

Две красные карточки нидерладнцам полностью изменили ход поединка.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов лондонский Челси на Стэмфорд Бридж принимал амстердамский Аякс.

Команды подходили в оптимальных составах к матчу, Фрэнк Лэмпард и Эрик Тен Хаг выставили сильнейших футболистов на матч.

Арбитром поединка выступил Джанлука Рокки из Италии.

С первых минут матча сразу стал понятен тон игры: будет голевая феерия. Только-только Рокки успел дать стартовый свисток, как уже Промес со стандарта навешивал в штрафную, а там Тэмми Абрахам головой срезал мяч в свои ворота - 0:1. Не прошло и минуты, как Кристиан Пулишич помчался в чужие владения и заработал пенальти - Жоржиньо в фирменном стиле, с наскоком, отправил мяч в угол ворот - 1:1.

После этого "синие" на правах хозяев начали давить. Ковачич выдал классный сольный проход, который он не смог преобразовать в удар, а затем Тэмми Абрахам даже забил, однако англичанин оказался в офсайде. Пока лондонцы кружили вокруг ворот Онана, "аяксиды" сделали хороший выпад и Зиех отдал диагональную передачу на Квинси Промеса, а тот головой с вратарской зоны забил гол - 1:2.

Спустя 10 минут Зийех выполнил нечто феноменальное: Марокканец в стиле Лассе Шене со штрафного закрутил в ворота, тот попал в штангу и от Кепы отлетел в сетку ворот -практически сухой лист. Концовка первого тайма прошла относительно спокойно.

А вот во второй половине игры лондонцы начали очень энергично и рьяно атаковать. Сначала показалось, что в Курта Зума вселился дух Месси, ведь н прошел пол поля и обыграл несколько футболистов, однако добравшись до линии штрафной пробил выше ворот. Затем "синие" активно атаковали флангами, то и дело подключая Пулишича и Виллиана. Реальный момент настал на 52-й минуте: Ковачич классно вывел Абрахама 1 на 1, тот бил под перекладину, но Онана прыгнул словно рысь и отбил удар.

Однако уже на 55-й минуте "аяксиды" довели счет до разгромного: Зиех с фланга отдал на 11 метров на Ван Де Бека, а Донни бильярдным ударом пробил в угол. Честно говоря, казалось, что интрига в матче умерла, но подопечные Фрэнки Лэмпарда даже не планировали сдаваться. Они вновь помчались вперед и смогли отквитать 1 гол: Пулишич отдавал на Абрахама, а тот перевел его в ворота, однако еще и Аспиликуэта дотронулся до него и взятие ворот записали на капитана.

Аякс сразу же активизировался, однако на 71-й минуте вошел в игру арбитр - Джанлука Рокки. Сначала он дал вторую желтую карточку, которая превратилась в красную, Дейли Блинду за подкат сзади на Пулишиче, затем поставил пенальти, а потом за разговоры удалил Велтмана! И все это произошло в течение одной минуты! К мячу вновь подошел Жоржиньо и он опять не промазал - 3:4, а Аякс остался вдевятером доигрывать матч.

Естественно, Челси сразу же насел на владения Онана и устроил настоящую осаду. Уже через три минуты после пенальти Джеймс сделал счет 4:4! Он добил мяч в сетку после отскока от перекладины после удара головой от Зума! Эмоции зашкаливали и "синие" на кураже шли дальше. Еще спустя несколько мгновений Аспиликуэта вывел свою команду вперед, но VAR показал, что Тэмми Абрахам в атаке сыграл рукой, а точнее Жоржиньо ударом попал ему в руку.

Челси успели отпраздновать пятый забитый гол, поэтому отмена взятия ворот сильно сказалась по эмоциональному составляющему. "Пенсионеры" продолжили атаковать, но и Аякс нашел в себе силы огрызнуться. Альварес нанес опаснейший удар по воротам Кепы, но испанец выручил свою команду, достал "круглого" из угла. Затем творилось что-то невероятное: сначала Каллум Хадсон-Одои обводящим ударом бил по воротам, и мяч в милиметрах прошел от штанги! И сразу же мог забивать Батшуаи, но Онана с реакцией кошки смог остановить удар, который наносился метров с семи и в противоход!

В итоге поединок завершился со счетом 4:4 и он навсегда войдет в историю Лиги чемпионов. Челси обеспечил себе преимущество в личных встречах над нидерландцами и теперь является фаворитом на первое место, однако уже в следующем туре их ждет тяжелый выезд в Валенсию, а амстердамцы примут Лилль.

Челси — Аякс 4:4

Голы: Жоржиньо, 5 (пен.), 71 (пен.), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 — Абрахам, 2 (авт.), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (авт.), ван де Беек, 55



Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46) — Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60) — Пулишич, Виллиан, Абрахам.



Аякс: Онана — Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико — Нерес, ван де Беек, Мартинес — Зийех, Тадич, Промес.

Предупреждения: Томори, Аспиликуэта — Велтман, Блинд, Промес.

На 68-й минуте был удален Дэйли Блинд (Аякс) (второе предупреждение).

На 69-й минуте был удален Жоель Велтман (Аякс) (второе предупреждение).