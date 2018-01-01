Боруссия смогла дожать Интер, проигрывая со счетом 0:2

Подопечные Фавра добыли победу в домашнем матче, проигрывая со счетом 0:2.

В матче четвертого тура Лиги чемпионов дортмундская Боруссия на своем поле принимала Интер. В прошлом матче итальянская команда одержала победу (2:0), поэтому для подопечных Люсьена Фавра очень важно было взять реванш и продолжить борьбу за выход в плей-офф самого престижного еврокубка.

Первые минуты поединка начались для “шмелей“ далеко не самым лучшим образом. Интер провел быструю атаку, в ходе которой Лаутаро Мартинес ворвался в штрафную и мастерски разобрался с защитниками и вратарем, открыв счет в матче - 0:1.

Боруссия продолжала атаковать и большую часть времени владела мячом, но оборона “нерадзурри“ не давала возможности своим соперникам доводить атаки до опасных ударов.

Подопечные Антонио Конте играли вторым номером на контратаках, поэтому первый тайм этого матча был очень похож на предыдущую встречу этих команд, когда дортмундцы больше владели мячом, но никаких прерогатив им это не давало.

В концовке первого тайма Интер смог удвоить преимущество. Матиас Весино открылся на пас Антонио Кандревы и отправил мяч в ворота, что поставило хозяев не в самую лучшую ситуацию. На перерыв команды ушли при счете 0:2.

Вторая половина встречи прошла под абсолютным контролем дортмундской Боруссии, а Интер лишь изредка позволял себе оказаться с мячом на половине поля соперника.

При таком сильном натиске гол “шмелей“ был лишь вопросом времени. Ашраф Хакими оказался в штрафной соперника на 51-й минуте и пробил в дальний от себя угол, вернув интригу в данном поединке - 1:2. Откровенно говоря, марокканский правый защитник был лучшим сегодня на футбольном поле.

На 63-й минуте матча испанский форвард Пако Алькасер заменил Марио Гетзе и смог отличиться результативным действием практически первым своим касанием мяча. Испанец поборолся за мяч и отдал на Юлиана Брандта, которой филигранным ударом вернул интригу в этом поединке - 2:2.

Интересно, что после того, как Боруссия сравняла счет, игроки Интера продолжили играть так, как и играли до этого. Итальянцы по прежнему защищались и редко проводили свои атаки, за что впоследствии и поплатились.

Английский вингер Джейдон Санчо на 78-й минуте встречи мастерски отдал пас на прорвавшегося Ашрафа Хакими, которому оставалось только отправить мяч в сетку ворот Интера. Марокканец успешно справился со своей задачей и оформил дубль - 3:2. Этот гол стал последним в матче и установил финальный счет.

Таким образом, дортмундская Боруссия смогла совершить невероятный камбэк и добыть победу над Интером в домашнем матче со счетом 3:2.

Боруссия Д – Интер – 3:2

Голы: Хакими, 51, 77; Брандт, 64 – Мартинес, 5; Весино, 40

Боруссия: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц — Вайгль, Витсель, Брандт – Гетце (Алькасер, 64), Азар (Геррейру, 88), Санчо (Пищек, 82)

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриньяр — Кандрева, Весино (Сенси, 68), Брозович, Барелла, Бираги (Лазаро, 66) – Лукаку (Политано, 73), Мартинес

Предупреждения: Азар – Бираги, Шкриниар, Кандрева