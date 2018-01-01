Зиеш забил невероятный гол в матче с Челси

Марокканский футболист забил настоящую красоту.

Хаким Зиеш Getty Images

В четвертом туре Лиги чемпионов Аякс на выезде играет с Челси.

В матче забито уже 4 гола, однако самым красивым голом стал удар Хакими Зиеша. Футболист с угла поля закрутил мяч в дальний угол ворота Кепы. Мяч попал в штангу, а после этого отскочил в лицо вратаря, от которого залетел в ворота.

Вашему вниманию гол Хакими Зиеша:

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