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Зиеш забил невероятный гол в матче с Челси

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Марокканский футболист забил настоящую красоту.

Хаким Зиеш
Хаким Зиеш
Getty Images

В четвертом туре Лиги чемпионов Аякс на выезде играет с Челси.

В матче забито уже 4 гола, однако самым красивым голом стал удар Хакими Зиеша. Футболист с угла поля закрутил мяч в дальний угол ворота Кепы. Мяч попал в штангу, а после этого отскочил в лицо вратаря, от которого залетел в ворота.

Вашему вниманию гол Хакими Зиеша:

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча.

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Теги: Хаким Зиеш, Аякс, Челси, Лига чемпионов, видео гола, футбол
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