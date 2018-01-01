Зиеш забил невероятный гол в матче с Челси
Марокканский футболист забил настоящую красоту.
В четвертом туре Лиги чемпионов Аякс на выезде играет с Челси.
В матче забито уже 4 гола, однако самым красивым голом стал удар Хакими Зиеша. Футболист с угла поля закрутил мяч в дальний угол ворота Кепы. Мяч попал в штангу, а после этого отскочил в лицо вратаря, от которого залетел в ворота.
Вашему вниманию гол Хакими Зиеша:
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча.
Полная версия правил