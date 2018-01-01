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Зенит - Лейпциг 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Немецкий клуб одержал сухую победу в России.

Зенит - Лейпциг: видео голов и обзор матча
Зенит - Лейпциг: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Зенит дома принимал Лейпциг.

Немецкий клуб открыл счет в компенсированное время к первому тайму благодаря дальнему удару Демме. После перерыва Лейпциг увеличил преимущество за счет гола Забитцера. Матч закончился уверенной победой немцев.

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит - Лейпциг:

Зенит – РБ Лейпциг 0:2

Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.

Зенит: Кержаков – Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос – Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев – Дзюба, Азмун.

РБ Лейпциг: Гуласи – Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46) – Лаймер, Демме – Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара, 76) – Вернер (Нкунку, 61).

Предурпеждения: Ерохин, Дзюба, Кузяев – Упамекано.

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Теги: Барселона, Славия, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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