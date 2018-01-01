Зенит - Лейпциг 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Немецкий клуб одержал сухую победу в России.
В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Зенит дома принимал Лейпциг.
Немецкий клуб открыл счет в компенсированное время к первому тайму благодаря дальнему удару Демме. После перерыва Лейпциг увеличил преимущество за счет гола Забитцера. Матч закончился уверенной победой немцев.
Смотрите видео голов и обзор матча Зенит - Лейпциг:
Зенит – РБ Лейпциг 0:2
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.
Зенит: Кержаков – Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос – Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев – Дзюба, Азмун.
РБ Лейпциг: Гуласи – Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46) – Лаймер, Демме – Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара, 76) – Вернер (Нкунку, 61).
Предурпеждения: Ерохин, Дзюба, Кузяев – Упамекано.
Полная версия правил