Барселона - Славия 0:0 видео обзор матча Лиги чемпионов
Команды разошлись миром.
Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Славией закончился вничью
Команды не сумели забить ни одного гола в матче.
Смотрите обзор матча Барселона - Славия:
]]>
Барселона – Славия 0:0
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто, 46) – Де Йонг, Бускетс (Ракитич, 68) – Дембеле (Фати, 65), Видаль, Гризманн – Месси.
Славия: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржил – Соучек – Шевчик, Траоре (Тецл, 57), Станчу (Гушбауэр, 63), Олайинка – Масопуст (Провод, 82).
Предупреждения: Пике, Семеду, Бускетс – Олайинка, Станчу, Гушбауэр, Кудела, Коларж.
Полная версия правил