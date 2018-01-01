Барселона - Славия 0:0 видео обзор матча Лиги чемпионов

Команды разошлись миром.

Барселона - Славия: видео обзор Getty Images

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Славией закончился вничью

Команды не сумели забить ни одного гола в матче.

Смотрите обзор матча Барселона - Славия:

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Барселона – Славия 0:0

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто, 46) – Де Йонг, Бускетс (Ракитич, 68) – Дембеле (Фати, 65), Видаль, Гризманн – Месси.

Славия: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржил – Соучек – Шевчик, Траоре (Тецл, 57), Станчу (Гушбауэр, 63), Олайинка – Масопуст (Провод, 82).

Предупреждения: Пике, Семеду, Бускетс – Олайинка, Станчу, Гушбауэр, Кудела, Коларж.