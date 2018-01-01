Барселона потеряла очки в матче со Славией

Чешский клуб сумел выстоять в Барселоне.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона дома принимала Славию Прагу.

"Сине-гранатовые" имели преимущество на протяжение всей игры, однако забить не удалось, но при этом сохранили свои ворота сухими. Матч закончился вничью 0:0.

Барселона – Славия 0:0

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто, 46) – Де Йонг, Бускетс (Ракитич, 68) – Дембеле (Фати, 65), Видаль, Гризманн – Месси.

Славия: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржил – Соучек – Шевчик, Траоре (Тецл, 57), Станчу (Гушбауэр, 63), Олайинка – Масопуст (Провод, 82).

Предупреждения: Пике, Семеду, Бускетс – Олайинка, Станчу, Гушбауэр, Кудела, Коларж.