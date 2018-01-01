Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона потеряла очки в матче со Славией

Комментариев: 0
Чешский клуб сумел выстоять в Барселоне.
Барселона - Славия
Барселона - Славия
Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона дома принимала Славию Прагу.

"Сине-гранатовые" имели преимущество на протяжение всей игры, однако забить не удалось, но при этом сохранили свои ворота сухими. Матч закончился вничью 0:0.

Барселона – Славия 0:0

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто, 46) – Де Йонг, Бускетс (Ракитич, 68) – Дембеле (Фати, 65), Видаль, Гризманн – Месси.

Славия: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржил – Соучек – Шевчик, Траоре (Тецл, 57), Станчу (Гушбауэр, 63), Олайинка – Масопуст (Провод, 82).

Предупреждения: Пике, Семеду, Бускетс – Олайинка, Станчу, Гушбауэр, Кудела, Коларж.

Поделись:
Теги: Барселона, Славия, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь