Каштру - о матче с Динамо Загреб: Пока что ничего не решено ни для нас, ни для Аталанты

Португальский специалист надеется на успешное окончание матча с Динамо Загреб.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мнением по поводу предстоящего матча с Динамо Загреб в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

“Эта игра очень важная, потому что она следующая. Мы рассматриваем каждый следующий поединок как самый важный для нас.

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Если говорить о выходе из группы, то у обеих команд по четыре очка, еще ничего не решено. Он покажет нам, кто пройдет дальше. Пока что ничего не решено ни для нас, ни для Аталанты, в том числе.

Если говорить сейчас о Коноплянке и Соломоне, они не смогли прилететь с нами. Они остались в Киеве из-за травм. Тем не менее, мы привезли шестерых игроков для нашей атаки, которые могут завтра достойно себя показать.

Как минимум, трое из них будут сидеть на скамейке запасных. Чего завтра игра потребует, то мы и сделаем. Думаю, нам не стоит зацикливаться только на атакующих игроках. Мы доверяем абсолютно всем нашим футболистам.

Наше главное оружие - наш стиль игры. Мы ни в коем случае не будем отходить от своего ДНК. Шахтер завтра постарается показывать ту игру, которую демонстрировал в течение сезона - как в Лиге чемпионов, так и в украинском чемпионате.

Главное для нас - завтра показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы вскрыть оборону Динамо и забить, конечно же.

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В каждой игре есть четыре составляющих: техника, тактика, психология и физика. Ни одна из них не является лучше, нельзя играть лишь с двумя или тремя. Очень важны все четыре составляющих.

Существуют определенные моменты в игре, которые совершенно меня не интересуют перед матчем. Это судейство и судья. Мои главные переживания строятся на моей команде, которую я подготавливаю.

Конечно же, при этом рассматриваем команду соперника. Судьи меня совершенно не интересуют. Мы должны говорить о тех вещах, которые находятся под нашим контролем. То, что будут показывать судьи, мы увидим завтра в игре.

У меня есть определенные принципы, я полностью доверяю судейству и буду продолжать доверять“, - рассказал Каштру на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что также трансляция будет доступна на канале Футбол 1.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является загребский клуб.