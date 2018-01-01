Де Лигт не сыграет против Локомотива в Лиге чемпионов

Нидерландский футболист получил повреждение и не сможет помочь своей команде.

Защитник Ювентуса Матейс де Лигт пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского Локомотива, сообщает Football-Italia.

Футболист не сможет помочь своей команде из-за небольшого растяжения мышц левой лодыжки, которое он получил в матче чемпионата Италии против Торино (1:0). Из-за повреждения де Лигт не полетел в Москву и остался восстанавливаться в Турине.

Отмечается, что защитник вернется в строй к воскресному матчу серии А против Милана.

Матч Локомотив - Ювентус состоится завтра, 6 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.