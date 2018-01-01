Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Де Лигт не сыграет против Локомотива в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Нидерландский футболист получил повреждение и не сможет помочь своей команде.
Матейс де Лигт
Матейс де Лигт
Getty Images

Защитник Ювентуса Матейс де Лигт пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского Локомотива, сообщает Football-Italia.

Футболист не сможет помочь своей команде из-за небольшого растяжения мышц левой лодыжки, которое он получил в матче чемпионата Италии против Торино (1:0). Из-за повреждения де Лигт не полетел в Москву и остался восстанавливаться в Турине.

Отмечается, что защитник вернется в строй к воскресному матчу серии А против Милана.

Матч Локомотив - Ювентус состоится завтра, 6 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Ювентус, Лига чемпионов, Локомотив, Маттейс Де Лигт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь