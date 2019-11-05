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Историческое видео: 22 года назад Динамо разгромило Барселону на Камп Ноу

Комментариев: 4
Хет-триком в этом поединке отличился Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко во времена выступления за Динамо
Андрей Шевченко во времена выступления за Динамо
Getty Images

Ровно 22 года назад, 5 ноября 1997 года, киевское Динамо под руководством Валерия Лобановского разгромило каталонскую Барселону на Камп Ноу, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Хет-триком в том поединке отметился тогда еще молодой форвард Андрей Шевченко, а еще один гол записал себе в актив Сергей Ребров. Стоит отметить, что за две недели до этого Динамо обыграло Барселону в Киеве со счетом 3:0.

Вашему вниманию лучшие моменты из матча Барселона - Динамо:

Барселона - Динамо 0:4
Голы: Шевченко, 9, 32, 44 (с пенальти), Ребров, 79

Барселона: Байя - Феррер, Коуту, Бархауан, Райцигер - Гарсия (Надаль, 71), Чирич, Селадес - Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо

Динамо: Шовковский - Лужный (Волосянко, 59) Головко, Ващук, Дмитрулин - Калитвинцев (Максимов, 46), Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич, Косовский - Шевченко, Ребров

Удаление: Бархуан , 47

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Барселона, Лига Чемпионов, футбол, видео, Камп Ноу, Андрей Шевченко
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  05.11.2019, 15:50
Оценка:  0
гость
Великая была Команда!
суркисы - мразь
advokit    05.11.2019, 15:05
Оценка:  0
advokit
Вони то здохнуть, але клубу нема, вони навіть не дають по ТВ дивитись футбол тим хто ще залишився вболівати за Динамо!
гость  (аноним)  05.11.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Барса сделала выводы и за 22 года сколько достижений. А динама за 22 года стала унылым гавном...
гость  (аноним)  05.11.2019, 14:33
Оценка:  +4
гость
Суркисы- сдохните. До чего вы довели клуб. Позор.
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