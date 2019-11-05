Историческое видео: 22 года назад Динамо разгромило Барселону на Камп Ноу

Хет-триком в этом поединке отличился Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко во времена выступления за Динамо Getty Images

Ровно 22 года назад, 5 ноября 1997 года, киевское Динамо под руководством Валерия Лобановского разгромило каталонскую Барселону на Камп Ноу, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Хет-триком в том поединке отметился тогда еще молодой форвард Андрей Шевченко, а еще один гол записал себе в актив Сергей Ребров. Стоит отметить, что за две недели до этого Динамо обыграло Барселону в Киеве со счетом 3:0.

Вашему вниманию лучшие моменты из матча Барселона - Динамо:

Барселона - Динамо 0:4

Голы: Шевченко, 9, 32, 44 (с пенальти), Ребров, 79

Барселона: Байя - Феррер, Коуту, Бархауан, Райцигер - Гарсия (Надаль, 71), Чирич, Селадес - Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо

Динамо: Шовковский - Лужный (Волосянко, 59) Головко, Ващук, Дмитрулин - Калитвинцев (Максимов, 46), Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич, Косовский - Шевченко, Ребров

Удаление: Бархуан , 47