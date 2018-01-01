Тренер РБ Зальцбург: Наполи - хорошая команда, но и мы не мальчики для битья
Главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этап Лиги чемпионов против Наполи.
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“Наполи, конечно, супер команда, но и мы не мальчики для битья. Нам нужны три очка, но нет смысла постоянно смотреть в турнирную таблицу. Чтобы добыть необходимый результат, надо думать не о турнирной таблице, а о том, как сыграть свою лучшую игру.
Соперник силен как в атаке, так и в обороне, у Наполи хороший кадровый потенциал, позволяющий проводить безболезненную ротацию, но мы верим в свои силы“, - заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.
Матч Наполи - Ред Булл Зальцбург состоится сегодня, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
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