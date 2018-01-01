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Тренер Генка: В Ливерпуль приехали все игроки, даже травмированные

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Феличе Маццу считает выездной матч против действующего победителя Лиги чемпионов великим моментом в истории команды.
Феличе Маццу
Феличе Маццу
Getty Images

Главный тренер Генка Феличе Маццу поделился ожиданиями от матча с Ливерпулем в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“В Ливерпуль приехали все, даже травмированные, потому что это великий момент для нашего клуба, для всех игроков и членов персонала. Именно поэтому я настоял на том, чтобы здесь были все.

От такого матча очень важно получить удовольствие, но мы здесь не для того, чтобы сделать пару памятных фотографий. Надо оставить на поле все силы и показать свой лучший футбол. Нас ждет большой матч против гранда. Наверное, в таких условиях приходится играть один раз в жизни.

Да, пока результаты не очень хорошие, да и играли мы далеко не здорово. У нас непростой период, но я спокоен.

Никакого давления не испытываю. Нам будет противостоять лучший клуб мира. Уверен, у всех ребят будет правильный настрой. И у тренера тоже“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Ливерпуль - Генк состоится сегодня, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Генк, Ливерпуль, Лига чемпионов
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