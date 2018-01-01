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Тен Хаг: Челси - один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

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Наставник амстердамского клуба отметил, что его подопечным нужно сыграть идеально.
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг
Getty Images

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий матч с Челси в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Челси является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Это будет сложный матч, но других в этом турнире не бывает. Перед нами стоит большой вызов, мы с нетерпением ждем этого матча. Если сыграем идеально, тогда у нас будет шанс.

Челси - очень хорошая команда, сейчас она на ходу, а с возвращением Канте может стать еще сильнее. В составе Челси много прекрасных футболистов. Мы должны играть друг за друга, чтобы достойно противостоять соперникам и победить их“, - рассказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

Матч Челси - Аякс состоится сегодня, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Аякс, Челси, Эрик Тен Хаг
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