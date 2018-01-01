Коноплянка и Соломон пропустят матч Лиги чемпионов

Стала известна заявка донецкого клуба на поединок против загребского Динамо.

Донецкий Шахтер сегодня, 5 ноября, отправится в Хорватию, где уже завтра проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

Как сообщает Football.ua, тренерский штаб "горняков" взял 20 футболистов на этот поединок. Место в заявке не нашлось двум полузащитникам - Евгению Коноплянке и Манору Соломону, зато в список попал молодой форвард Даниил Сикан.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин,

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо;

Форварды: Мораес, Сикан

Стоит отметить, что официальный сайт УЕФА в профиле Шахтера указал, что у Соломона травма.

Напомним, матч Динамо Загреб - Шахтер состоится в среду, 6 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч Динамо Загреб - Шахтер.

Узнать, где смотреть поединок в прямом эфире можно здесь.