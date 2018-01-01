Конте: В матче против Боруссии Д мы должны проявить характер

Итальянский специалист выделил болельщиков немецкой команды.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился своими ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией.

“Мы здорово сыграли в домашнем матче с Боруссией и заслуженно победили (2:0). Да, завтра придется нелегко. Боруссия - опытнейшая команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Нужно не терять бдительности ни на секунду.

Атмосфера на стадионе будет жаркой. Болельщики здесь что надо, и они никогда не оставят свою команду. Так что нам очень важно будет проявить характер.

Тот, кто ждет от нас оборонительной игры, сильно заблуждается. Мы будем прижаты к своим воротам только в том случае, если Боруссия заставит нас сделать это. Наша модель игры не меняется в зависимости от того, играем мы дома или на выезде. Свои сильные стороны мы хорошо знаем, а над недостатками упорно работаем.

Что касается кадровой ситуации в команде, то Сенси полностью здоров. Он провел с командой уже три тренировки, и нам еще предстоит решить, как его лучше использовать. Д'Амброзио, Асамоа и Гальярдини по-прежнему травмированы“, - заявил Конте.

Напомним, матч Боруссия Д - Интер состоится завтра, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.