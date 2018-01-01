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Вальверде: Игроки Славии очень хорошо готовы физически

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Испанский специалист заявил, что его команда хочет вернуться на победный путь.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против пражской Спарты.

“Мы ожидаем матч, похожий на тот, что был в Праге. Славия всегда остается верной своему плану на игру. Они очень неплохо готовы физически и могут быть опасны в нашей штрафной.

Мы начали групповой этап с “сухой“ ничьей на выезде, потом выиграли три матча, но уступили в прошлом туре чемпионата Испании Леванте. Хотим вернуться на победный путь“, - приводит слова  Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона - Славия состоится завтра, 5 ноября, в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Эрнесто Вальверде, Барселона, Славия, Лига чемпионов
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