Лэмпард: В матче против Аякса мы можем выглядеть еще лучше

Наставник "синих" отметил, что его подопечные должны показать свой максимум.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против амстердамского Аякса.

“В первом матче против Аякса стало ясно, что если ты не готов принять мяч, то это быстро станет очевидно. Мы работаем на тренировках над подобными вещами, и игроки обладают способностями к такой игре.

Мы всегда хотим прибавлять, потому что лучшие команды делают это успешнее, чем остальные.

Аякс - классная команда, которая подходит к этой игре с отличными достижениями. Они выиграли все свои поединки, и мы понимаем, что нам нужно показать свой максимум, чтобы добиться результата.

Думаю, что мы можем быть еще лучше. В первом матче мы сделали много того, что требовалось, чтобы не дать Аяксу качественно распоряжаться мячом, как они умеют, и не давали им играть между линий, что они тоже умеют“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Матч Челси - Аякс состоится завтра, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.