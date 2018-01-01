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Фавр: Мы должны сыграть очень хорошо, чтобы выиграть матч с Интером

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Швейцарский специалист отметил, что участие в поединке Марко Ройса остается по вопросом.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал предстоящий матч четвертого тура Лиги чемпионов против Интера.

“Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Нужно сыграть очень хорошо, чтобы победить в матче. Необходимо хорошо атаковать и защищаться. У Интера очень хорошие контратаки. Они показывают отличный футбол с хорошими контрвыпадами и опасными фланговыми передачами.

Будем ли мы играть в три защитника? Пока не могу ответить на это вопрос. Я еще не выбрал тактику на поединок. Также не знаю будет ли играть Ройс. Посмотрим после завтрашней тренировки“, - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д - Интер состоится завтра, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Люсьен Фавр, Боруссия Д, Интер
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