Фавр: Мы должны сыграть очень хорошо, чтобы выиграть матч с Интером
Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал предстоящий матч четвертого тура Лиги чемпионов против Интера.
“Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Нужно сыграть очень хорошо, чтобы победить в матче. Необходимо хорошо атаковать и защищаться. У Интера очень хорошие контратаки. Они показывают отличный футбол с хорошими контрвыпадами и опасными фланговыми передачами.
Будем ли мы играть в три защитника? Пока не могу ответить на это вопрос. Я еще не выбрал тактику на поединок. Также не знаю будет ли играть Ройс. Посмотрим после завтрашней тренировки“, - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Боруссия Д - Интер состоится завтра, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Полная версия правил