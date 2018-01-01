Фавр: Мы должны сыграть очень хорошо, чтобы выиграть матч с Интером

Швейцарский специалист отметил, что участие в поединке Марко Ройса остается по вопросом.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал предстоящий матч четвертого тура Лиги чемпионов против Интера.

“Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Нужно сыграть очень хорошо, чтобы победить в матче. Необходимо хорошо атаковать и защищаться. У Интера очень хорошие контратаки. Они показывают отличный футбол с хорошими контрвыпадами и опасными фланговыми передачами.

Будем ли мы играть в три защитника? Пока не могу ответить на это вопрос. Я еще не выбрал тактику на поединок. Также не знаю будет ли играть Ройс. Посмотрим после завтрашней тренировки“, - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д - Интер состоится завтра, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.