Динамо Загреб - Шахтер: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Загребское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Все детали предстоящего противостояния читай на Спорт bigmir)net.

На этой неделе состоятся матчи четвертого тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа донецкому Шахтеру, единственному представителю Украины в турнире, предстоит сыграть с загребским Динамо.

Динамо Загреб - Шахтер

Лига чемпионов, 4-й тур, Группа С

Загреб, стадион Максимир

6 ноября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Феликс Брых (Германия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

Для Шахтера и Динамо это противостояние крайне важно в турнирном плане - сейчас обе команды в своем активе имеют по 4 очка (обе команды обыграли Аталанту, проиграли Манчестер Сити и сыграли между собой вничью) и делят второе и третье места в турнирной таблице группы С.

До поединка в предыдущем туре ЛЧ команды встречались между собой еще пять раз - два поединка в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2008/09 (оба выиграл Шахтер) и три товарищеские встречи (по одной победе у Шахтера и Динамо Загреб, и одна ничья).

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча ФК Шахтер Донецк

В промежуток между третьим и четвертым туром группового этапа Лиги чемпионов команды проведи поединки в соревнованиях своих стран. “Горняки“ провели два поединка в рамках чемпионата Украины - сыграли вничью с Александрией и выиграли у Карпат, а также покинули розыгрыш Кубка Украины, проиграв в 1/8 финала киевскому Динамо.

Загребское Динамо же одержало две минимальных победы в чемпионате Хорватии - над Осиеком и Интер Запрешич. Кроме того, Динамо одержало уверенную победу над Опатией в рамках Кубка страны.

Динамо Загреб

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча instagram.com/gnkdinamo/

Динамо в двух последних сезонах становилось чемпионом Хорватии и сейчас также возглавляет турнирную таблицу. Это достаточно гибкая тактическая команда, которая, в основном использует схему с 4-мя защитниками, но в ЛЧ переходит на модель с 3-мя.

В целом к поединку против “горняков“ команда подходит без потерь - в лазарете находится форвард Куленович, но на него особо не рассчитывали и когда он был здоров. Есть небольшие опасения по поводу Гояка и Гаврановича, их участие в матче под вопросом.

Шахтер

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча ФК Шахтер Донецк

Настроение в донецком клубе не самое радостное. “Горняки“ потеряли очки в поединке против Александрии, а потом вылетели из Кубка Украины, уступив принципиальному сопернику. Но в минувший уик-энд подопечные Луиша Каштру добыли уверенную победу над Карпатами.

Матч против загребского Динамо пропустят Евгений Коноплянка, Манор Соломон и Андрей Борячук, зато вернулся из лазарета Марлос, на которого можно рассчитывать тренерскому штабу. Давно травмированы Бутко и Тотовицкий, а участие Кривцова под вопросом из-за повреждения. Вполне вероятно, что Хочолава выйдет на поле в старте вместо Кривцова.

Ориентировочные составы

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча ФК Шахтер Донецк

Динамо З: Ливакович - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич - Стоянович, Моро, Адеми, Леовац - Ольмо, Оршич, Петкович.

Шахтер: Пятов - Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Тайсон, Коваленко - Мораес.

Не сыграют: Куленович - Бутко, Тотовицкий, Коноплянка, Соломон, Коноплянка, Борячук

Под вопросом: Гояк, Гавранович - Марлос, Кривцов.

Арбитр

Матч между украинским и хорватским клубами обслужит опытный немецкий судья Феликс Брых. В прошлом он уже работал на играх “горняков“ в Лиге чемпионов - в 2010 году против Браги (2:0) и в 2011 году против Порту (1:2), а также в Лиге Европы - в 2009 году против Олимпика (2:0).

44-летний Брых в своей карьере отработал на 66-ти матчах Лиги чемпионов. Всего в его активе 105 поединков под эгидой УЕФА.

Слова тренеров

Луиш Каштру (Шахтер)

Луиш Каштру ФК Шахтер Донецк

“Если говорить о выходе из группы, то у обеих команд по четыре очка, еще ничего не решено. Конечно же, рассчитываем на завтрашний поединок. Он покажет нам, кто пройдет дальше. Пока что ничего не решено ни для нас, ни для Аталанты, кстати.

Уверен, наши ребята полностью готовы к завтрашней игре, так как они верят в свои собственные качества, и я верю в их качества. Очень важно знать, чего ты действительно стоишь и показывать это на поле. Завтра так и произойдет“.

Ненад Белица (Динамо Загреб)

Ненад Белица instagram.com/gnkdinamo/

“Для нас это большой, судьбоносный, решающий матч. Мы лучше подготовлены после игры с Аталантой и харьковского матча. Наши ребята в хорошей психической и физической форме. Они свежи, мотивированны и расслаблены, потому что получают наслаждение от игры – в том числе, и от завтрашней. Шансы команд - 50 на 50. Шахтер - очень опытная команда, но и мы полны стремления победить“.

Прогноз

Поединок в Хорватии станет серьезным испытанием для донецкого клуба, и именно эта встреча может стать решающей для подопечных Каштру в выходе в плей-офф Лиги чемпионов. “Горняков“ ожидает серьезное противостояние, да и проблемы с кадрами не на пользу украинскому клубу. Есть большая вероятность того, что загребский клуб выиграет встречу. Наш прогноз - 2:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.