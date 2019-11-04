Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Загребское Динамо примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.
Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч
Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч
ФК Шахтер Донецк

В среду, 6 ноября, загребское Динамо на своем поле примет донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Загребе на стадионе Максимир.

Где смотреть матч Динамо Загреб - Шахтер в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 2.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, футбол, где смотреть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Elisavendik    04.11.2019, 10:08
Оценка:  0
Elisavendik
https://ad.admitad.com/g/v8vegv5o of84b17c28114c7e0b854b/
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь