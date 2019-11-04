Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Загребское Динамо примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.

В среду, 6 ноября, загребское Динамо на своем поле примет донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Загребе на стадионе Максимир.

Где смотреть матч Динамо Загреб - Шахтер в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 2.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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