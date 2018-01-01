Локомотив - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Московский Локомотив примет Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 6 ноября, Локомотив на своем поле примет туринский Ювентус в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Москве на стадионе Локомотив.

После трех туров группового этапа ЛЧ туринцы лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Локомотив расположился на третьей строчке, набрав 3 балла.

Что касается предыдущих встреч команд, то “старая синьора“ одержала две победы над Локомотивом в 1993-м году, а также выиграла у московского клуба в предыдущем туре ЛЧ со счетом 2:1.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Маурицио Сарри. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу туринцев с коэффициентом 1.63, в то время как триумф гостей оценили в 5.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые установили коэффициент на победу подопечных Сарри 1.60. Успех московского клуба оценили в 5.50, а вот ничью - в 3.90.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Локомотива - 5.75, победа Ювентуса - 1.60, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Локомотив - Ювентус, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.