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Локомотив - Ювентус: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Московский локомотив примет Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Локомотив - Ювентус: онлайн трансляция матча
Локомотив - Ювентус: онлайн трансляция матча

В среду, 6 ноября, Локомотив на своем поле примет туринский Ювентус в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Москве на стадионе Локомотив.

После трех туров группового этапа ЛЧ туринцы лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Локомотив расположился на третьей строчке, набрав 3 балла.

Что касается предыдущих встреч команд, то “старая синьора“ одержала две победы над Локомотивом в 1993-м году, а также выиграла у московского клуба в предыдущем туре ЛЧ со счетом 2:1.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Маурицио Сарри.

Последние игры Локомотива:

02.11.19. Уфа - Локомотив Москва - 1:1 (российская Премьер-лига)
27.10.19. Локомотив Москва - Спартак Москва - 0:3 (российская Премьер-лига)
22.10.19. Ювентус - Локомотив Москва - 2:1 (групповой этап ЛЧ)
18.10.19. Ахмат - Локомотив Москва - 0:2 (российская Премьер-лига)
06.10.19. Локомотив Москва - Арсенал Тула - 2:1 (российская Премьер-лига)

Последние игры Ювентуса:

02.11.19. Торино - Ювентус - 0:1 (Серия А)
30.10.19. Ювентус - Дженоа - 2:1 (Серия А)
26.10.19. Лечче - Ювентус - 1:1 (Серия А)
22.10.19. Ювентус - Локомотив - 2:1 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Ювентус - Болонья - 2:1 (Серия А)

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Теги: Ювентус, Локомотив, Локомотив Москва, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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