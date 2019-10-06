Локомотив - Ювентус: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Московский локомотив примет Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 6 ноября, Локомотив на своем поле примет туринский Ювентус в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Москве на стадионе Локомотив.

После трех туров группового этапа ЛЧ туринцы лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Локомотив расположился на третьей строчке, набрав 3 балла.

Что касается предыдущих встреч команд, то “старая синьора“ одержала две победы над Локомотивом в 1993-м году, а также выиграла у московского клуба в предыдущем туре ЛЧ со счетом 2:1.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Маурицио Сарри.

Последние игры Локомотива:

02.11.19. Уфа - Локомотив Москва - 1:1 (российская Премьер-лига)

27.10.19. Локомотив Москва - Спартак Москва - 0:3 (российская Премьер-лига)

22.10.19. Ювентус - Локомотив Москва - 2:1 (групповой этап ЛЧ)

18.10.19. Ахмат - Локомотив Москва - 0:2 (российская Премьер-лига)

06.10.19. Локомотив Москва - Арсенал Тула - 2:1 (российская Премьер-лига)

Последние игры Ювентуса:

02.11.19. Торино - Ювентус - 0:1 (Серия А)

30.10.19. Ювентус - Дженоа - 2:1 (Серия А)

26.10.19. Лечче - Ювентус - 1:1 (Серия А)

22.10.19. Ювентус - Локомотив - 2:1 (групповой этап ЛЧ)

19.10.19. Ювентус - Болонья - 2:1 (Серия А)