Челси - Аякс: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Челси примет Аякс в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 5 ноября, Челси на своем поле примет амстердамский Аякс в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Онлайн трансляция матча Челси - Аякс будет доступна в этой новости 5 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После трех туров Аякс лидирует в турнирной таблице группы Н, имея в своем актив 6 очков. Челси идет вторым, также набрав 6 баллов. В предыдущем туре “синие“ минимально обыграли клуб из Амстердама (1:0). До этого в своей истории команды провели между собой один товарищеский матч летом 2010 года, в котором Аякс оказался сильнее (3:1).

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитом являются хозяева поля.

Последние игры Челси:

02.11.19. Уотфорд - Челси - 1:2 (АПЛ)

30.10.19. Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 (Кубок английской Лиги)

26.10.19. Бернли - Челси - 2:4 (АПЛ)

23.10.19. Аякс - Челси - 0:1 (групповой этап ЛЧ)

19.10.19. Челси - Ньюкасл Юнайтед - 1:0 (АПЛ)

Последние игры Аякса:

01.11.19. Зволле - Аякс - 2:4 (Эредивизи)

27.10.19. Аякс - Фейеноорд - 4:0 (Эредивизи)

23.10.19. Аякс - Челси - 0:1 (групповой этап ЛЧ)

19.10.19. Валвейк - Аякс - 1:2 (Эредивизи)

09.10.19. Херенвен - Аякс - 1:0 (товарищеский матч)