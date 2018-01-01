Челси - Аякс: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Челси примет Аякс в матче группового раунда Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 5 ноября, Челси на своем поле примет амстердамский Аякс в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

После трех туров Аякс лидирует в турнирной таблице группы Н, имея в своем актив 6 очков. Челси идет вторым, также набрав 6 баллов. В предыдущем туре “синие“ минимально обыграли клуб из Амстердама (1:0). До этого в своей истории команды провели между собой один товарищеский матч летом 2010 года, в котором Аякс оказался сильнее (3:1).

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии преимущество у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Челси с коэффициентом 1.89, в то время как триумф гостей оценили в 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 1.85. Успех амстердамского клуба оценили в 3.90, а вот ничью - в 3.75.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Челси - 1.90, победа Аякса - 3.80, ничья - 3.80.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Челси - Аякс, которая начнется 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.