Боруссия Д - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Боруссия Д примет Интер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 5 ноября, дортмундская Боруссия на своем поле примет миланский Интер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна парк.

После трех туров группового этапа ЛЧ Интер занимает второе место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 4 балла. “Шмели“ идут третьими, также имея в своем активе 4 очка. В предыдущем туре встреча команд завершилась в пользу Интера со счетом 2:0.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии преимущество у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу дортмундцев с коэффициентом 2.02, в то время как триумф гостей оценили в 3.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 1.95, а на гостей - 3.80. Ничью здесь оценили в 3.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Боруссии - 1.95, победа Интера - 3.80, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Боруссия Д - Интер, которая начнется 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.