Боруссия Д - Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Во вторник, 5 ноября, дортмундская Боруссия на своем поле примет миланский Интер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна парк.
Онлайн трансляция матча Боруссия Д - Интер будет доступна в этой новости 5 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
После трех туров группового этапа ЛЧ Интер занимает второе место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 4 балла. “Шмели“ идут третьими, также имея в своем активе 4 очка. В предыдущем туре встреча команд завершилась в пользу Интера со счетом 2:0.
Отметим, что всего в своей истории команды между собой сыграли пять матчей - 3 победы у Интера, 1 - у Боруссии, и 1 встреча завершилась вничью.
По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии преимущество у хозяев поля.
Последние игры Боруссии Д:
02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)
30.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 2:1 (Кубок Германии)
26.10.19. Шальке - Боруссия Д - 0:0 (Бундеслига)
23.10.19. Интер - Боруссия Д - 2:0 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 1:0 (Бундеслига)
Последние игры Интера:
02.11.19. Болонья - Интер - 1:2 (Серия А)
29.10.19. Брешия - Интер - 1:2 (Серия А)
26.10.19. Интер - Парма - 2:2 (Серия А)
23.10.19. Интер - Боруссия Д - 2:0 (групповой этап ЛЧ)
20.10.19. Сассуоло - Интер - 3:4 (Серия А)
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