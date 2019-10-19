Боруссия Д - Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Боруссия Д примет Интер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 5 ноября, дортмундская Боруссия на своем поле примет миланский Интер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна парк.

Онлайн трансляция матча Боруссия Д - Интер будет доступна в этой новости 5 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После трех туров группового этапа ЛЧ Интер занимает второе место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 4 балла. “Шмели“ идут третьими, также имея в своем активе 4 очка. В предыдущем туре встреча команд завершилась в пользу Интера со счетом 2:0.

Отметим, что всего в своей истории команды между собой сыграли пять матчей - 3 победы у Интера, 1 - у Боруссии, и 1 встреча завершилась вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии преимущество у хозяев поля.

Последние игры Боруссии Д:

02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)

30.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 2:1 (Кубок Германии)

26.10.19. Шальке - Боруссия Д - 0:0 (Бундеслига)

23.10.19. Интер - Боруссия Д - 2:0 (групповой этап ЛЧ)

19.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 1:0 (Бундеслига)

Последние игры Интера:

02.11.19. Болонья - Интер - 1:2 (Серия А)

29.10.19. Брешия - Интер - 1:2 (Серия А)

26.10.19. Интер - Парма - 2:2 (Серия А)

23.10.19. Интер - Боруссия Д - 2:0 (групповой этап ЛЧ)

20.10.19. Сассуоло - Интер - 3:4 (Серия А)