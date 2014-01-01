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Модрич: Гол Рамоса в финале ЛЧ 2014 года изменил историю европейского футбола

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Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Хорватский полузащитник Реал Лука Модрич вспомнил, как мадридский клуб сумел одержать победу в Лиге чемпионов над Атлетико в сезоне 2013/2014.

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“Скорее всего, тот гол Рамоса изменил историю европейского футбола. Реал и до этого много всего выигрывал, но клуб не мог победить в Лиге чемпионов 12 лет!

Цель завоевания 10-го титула ЛЧ стояло остро. Все постоянно кричали: “десима, десима“.

Было что-то и в психологии, при Моуриньо Реал трижды выходил в полуфинал. Было сложно преодолеть барьер.И затем нам удалось достичь этой цели.

Знаете, у меня до сих пор пробегают мурашки, когда я вспоминаю эту победу. Мяч Серхио после моей подачи с корнера изменил многое“, - приводит слова Модрича Marca.

Отметим, что Модрич не вошел в список претендентов на получение Золотго мяча, однако сделал свой прогноз, кто выиграет этот титул.

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Теги: Лука Модрич, Реал Мадрид, Атлетико, Лига чемпионов
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