Стерлинг - лучший игрок третьего тура Лиги чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити стал лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Стерлинг оформил хет-трик в матче против Аталанты (5:1).

⚽⚽⚽🅰 3 goals & an assist = Player of the Week!



Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling 👏👏👏#POTW | @FTBSantander