Стерлинг - лучший игрок третьего тура Лиги чемпионов
Англичанин оформил хет-трик в ворота Аталанты.
Полузащитник Манчестер Сити стал лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Стерлинг оформил хет-трик в матче против Аталанты (5:1).
⚽⚽⚽🅰 3 goals & an assist = Player of the Week!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2019
Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling 👏👏👏#POTW | @FTBSantander
Отметим, что в голосование Рахим опередил: Килиана Мбаппе (ПСЖ), Пауло Дибалу (Ювентус), Алекса Окслейда-Чемберлена (Ливерпуль).
Напомним, что Гнабри - лучший игрок второго тура Лиги чемпионов.
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