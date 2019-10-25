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Стерлинг - лучший игрок третьего тура Лиги чемпионов

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Англичанин оформил хет-трик в ворота Аталанты.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити стал лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 

Стерлинг оформил хет-трик в матче против Аталанты (5:1).

Отметим, что в голосование Рахим опередил: Килиана Мбаппе (ПСЖ), Пауло Дибалу (Ювентус), Алекса Окслейда-Чемберлена (Ливерпуль).

Напомним, что Гнабри - лучший игрок второго тура Лиги чемпионов.

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Теги: Лига Чемпионов, Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, футбол
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