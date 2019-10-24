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Игроки Барселоны устроили бардак в раздевалке после матча со Славией

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Каталонский клуб оставил мусор после себя.
Славия - Барселона
Славия - Барселона
Getty Images

Каталонская Барселона после матча третьего тура Лиги чемпионов со Славией оставила бардак после себя в раздевалке, как сообщает Sport.es. 

По всей раздевалке игроки Барселоны разбросали бутылки, бинты, упаковки со льдом и весь остальной мусор.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что Месси стал первым игроком, который забил в 15 сезонах подряд в Лиге чемпионов.

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Теги: Барслеона, Славия, Лига чемпионов
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