Игроки Барселоны устроили бардак в раздевалке после матча со Славией

Каталонский клуб оставил мусор после себя.

Каталонская Барселона после матча третьего тура Лиги чемпионов со Славией оставила бардак после себя в раздевалке, как сообщает Sport.es.

По всей раздевалке игроки Барселоны разбросали бутылки, бинты, упаковки со льдом и весь остальной мусор.

Vídeo completo del vestuario del Barça en Praga @seitan_mister pic.twitter.com/PQef98PdWz — Ansu Fati 🎗 (@AnsuFatiFCB) October 24, 2019

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что Месси стал первым игроком, который забил в 15 сезонах подряд в Лиге чемпионов.