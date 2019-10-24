Игроки Барселоны устроили бардак в раздевалке после матча со Славией
Каталонский клуб оставил мусор после себя.
Каталонская Барселона после матча третьего тура Лиги чемпионов со Славией оставила бардак после себя в раздевалке, как сообщает Sport.es.
По всей раздевалке игроки Барселоны разбросали бутылки, бинты, упаковки со льдом и весь остальной мусор.
Vídeo completo del vestuario del Barça en Praga @seitan_mister pic.twitter.com/PQef98PdWz— Ansu Fati 🎗 (@AnsuFatiFCB) October 24, 2019
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Напомним, что Месси стал первым игроком, который забил в 15 сезонах подряд в Лиге чемпионов.
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