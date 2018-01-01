Анчелотти: Нам пришлось перепробовать все, чтобы одержать победу
Главный тренер Наполи Карло Анчелотти подвел итоги победного матча в 3-ем туре группового этапа Лиги чемпионов с Зальцбургом (3:2).
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“Чтобы выиграть здесь, мы должны были пожертвовать собой и играть с умом.
Мы упорно сражались, это был захватывающий матч. Мы были сосредоточенными в течение всего матча. Это отличный результат.
Я заранее говорил, что нас ждут два очень важных матча против Зальцбурга. Мы выиграли первый, но второй еще впереди. Верим, что можем добиться большего.
Может быть, не все знают о Зальцбурге, но это очень опасная команда, особенно на своем поле. Нам пришлось перепробовать все, чтобы одержать верх.
Наполи одержал победу в матче Лиги чемпионов на выезде спустя три года. Мы надеемся, что так будет и дальше“, - приводи слова Анчелотти Football Italia.
Отметим, что победа позволило Анчелотти выйти на второе место по числу выездных побед в ЛЧ.
Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
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