Клопп: Я не особо наслаждался игрой с Генком

Главный тренер "мерсисайдцев" разочарован игрой своих подопечных.

Главный тренер Ливерпул» Юрген Клопп прокомментировал результат 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Генком (4:1).

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“В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию.

Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом - да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным.

Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против Тоттенхэма.

Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно.

Конечно, самое сложное - это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов“, - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

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