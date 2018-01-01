Бенфика - Лион 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бенфика - Лион: видео голов ol.fr

Португальская Бенфика сумела обыграть Лион в матче третьго туре группового этапа Лиги чемпионов и, тем самым, набрать первые очки в текущем розыгрыше турнира.

"Орлы" открыли счет уже на 4-й минуте встречи благодаря усилиям Силвы, но во втором тайме Депая точным ударом восстановил паритет. Решающим оказался мяч Пицци, который принес хозяева поля победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Бенфика - Лион:

Бенфика - Лион 2:1

Голы: Силва, 4, Пицци, 86 - Депай, 70

Бенфика: Влаходимос - Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо - Фернандеш, Флорентину, Габриэль - Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59), Серви (Де Томас, 78)

Лион: Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне - Террье (Мендес, 56), Ауар (Рейне-Аделаид, 88), Тузар, Корне (Траоре, 66) - Дембеле, Депай

Предупреждения: Пицци - Марсело, Дембеле, Коне