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Бенфика - Лион 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Бенфика - Лион: видео голов
Бенфика - Лион: видео голов
ol.fr

Португальская Бенфика сумела обыграть Лион в матче третьго туре группового этапа Лиги чемпионов и, тем самым, набрать первые очки в текущем розыгрыше турнира.

"Орлы" открыли счет уже на 4-й минуте встречи благодаря усилиям Силвы, но во втором тайме Депая точным ударом восстановил паритет. Решающим оказался мяч Пицци, который принес хозяева поля победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Бенфика - Лион:

Бенфика - Лион 2:1
Голы: Силва, 4, Пицци, 86 - Депай, 70

Бенфика: Влаходимос - Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо - Фернандеш, Флорентину, Габриэль - Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59), Серви (Де Томас, 78)

Лион: Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне - Террье (Мендес, 56), Ауар (Рейне-Аделаид, 88), Тузар, Корне (Траоре, 66) - Дембеле, Депай

Предупреждения: Пицци - Марсело, Дембеле, Коне

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Теги: Бенфика, Лион, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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