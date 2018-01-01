Тер Штеген - о победе над Славией: Мы не показали тот уровень, который хотели
Вратарь каталонцев признался, что команде есть над чем работать.
Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над Славией (2:1) в третьем тура группового этапа Лиге чемпионов.
“Мы не показали тот уровень, который хотели. К счастью, нам удалось добыть три очка, это самое главное для команды.
Несмотря на победу, нам есть над чем работать в следующих поединках. Мы должны следить за собой и обсудить это в ближайшие недели.
Я пытаюсь принести команде пользу, но нам еще нужно много работать“, - цитирует тер Штегена портал Football Espana.
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