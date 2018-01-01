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Тер Штеген - о победе над Славией: Мы не показали тот уровень, который хотели

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Вратарь каталонцев признался, что команде есть над чем работать.
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над Славией (2:1) в третьем тура группового этапа Лиге чемпионов.

“Мы не показали тот уровень, который хотели. К счастью, нам удалось добыть три очка, это самое главное для команды.

Несмотря на победу, нам есть над чем работать в следующих поединках. Мы должны следить за собой и обсудить это в ближайшие недели.

Я пытаюсь принести команде пользу, но нам еще нужно много работать“, - цитирует тер Штегена портал Football Espana.

Смотрите также видео голов и обзор матча Славия - Барселона.

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Теги: футбол, Барселона, Славия, Лига чемпионов, Марк-Андре Тер Штеген
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