Тер Штеген - о победе над Славией: Мы не показали тот уровень, который хотели

Вратарь каталонцев признался, что команде есть над чем работать.

Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над Славией (2:1) в третьем тура группового этапа Лиге чемпионов.

“Мы не показали тот уровень, который хотели. К счастью, нам удалось добыть три очка, это самое главное для команды.

Несмотря на победу, нам есть над чем работать в следующих поединках. Мы должны следить за собой и обсудить это в ближайшие недели.

Я пытаюсь принести команде пользу, но нам еще нужно много работать“, - цитирует тер Штегена портал Football Espana.

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