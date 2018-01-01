Лилль - Валенсия 1:1 видео голов и обзор матча ЛЧ
В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль на своем поле сыграл вничью с Валенсией.
Первый гол был забит "летучими мышами" на 63-й минуте встречи. Под конец поединка Диакаби заработал 2 желтые карточки и оставил Валенсию в меньшинстве, что сыграло на руку "догам" - в компенсированное время Иконе сравнял счет и принес команде ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Лилль - Валенсия:
Лилль - Валенсия 1:1
Голы: Иконе, 90+5 - Черышев, 63
Лилль: Маньян - Челик, Фонте, Джало, Брадарич - Габриэль - Язычи, Андре, Сумаре, Араужо - Осимхен
Валенсия: Силлессен - Васс, Паулиста, Диакаби, Хауме - Коклен, Парехо, Кондогбия, Черышев - Гомес, Гамейро
Предупреждения: Челик, Араужо, Джало, Габриэль - Диакаби, Гомес
Удаление: Диакаби, 84 (вторая желтая карточка)
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