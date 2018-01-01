РБ Зальцбург - Наполи 2:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Зальцбург на своем поле не сумел переиграть неаполитанский клуб.

РБ Зальцбург - Наполи: видео голов Getty Images

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов Наполи на выезде с трудом обыграл РБ Зальцбург.

В составе гостей дублем отличился Мертенс и решающий мяч оформил Инсинье, а у хозяев поля два мяча себе в актив записал Холанд (один из них - с пенальти).

Таким образом, Наполи удержал лидерство в турнирной таблице группы Е.

Смотрите видео голов и обзор матча РБ Зальцбург - Наполи:

РБ Зальцбург - Наполи 2:3

Голы: Холанд, 40, 72 (с пен.) - Мертенс, 17, 64, Инсинье, 73.

РБ Зальцбург: Станкович (Карлос, 33) - Кристенсен, Андре Рамальо, Вебер, Ульмер - Юнузович, Мвепу (Койта, 89) - Дака (Ашимеру, 68), Минамино, Хван - Холанд.

Наполи: Мерет - Малькюи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо - Кальехон (Эльмас, 80), Аллан, Фабиан Руис, Зьелински - Мертенс (Льоренте, 76), Лосано (Инсинье, 65).

Предупреждения: Холанд - Лосано, Малькюи, Льоренте.