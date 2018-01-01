Анчелотти вышел на второе место по числу выездных побед в ЛЧ
Итальянский специалист обогнал по этому показателю Арсена Венгера.
Наполи обыграл РБ Зальцбург (3:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Для тренера итальянской команды Карло Анчелотти эта победа стала 32-й гостевой в еврокубке.
Таким образом, специалист вышел на чистое второе место по данному показателю, обойдя экс-наставника Арсенала Арсена Венгера (31 победа). Лидирует бывший тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (39 побед на выезде).
Отметим, что в рамках группового этапа неаполитанцы сыграют еще один матч в гостях. В рамках пятого тура они отправятся на Энфилд к Ливерпулю.
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