Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти вышел на второе место по числу выездных побед в ЛЧ

Комментариев: 0
Итальянский специалист обогнал по этому показателю Арсена Венгера.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Наполи обыграл РБ Зальцбург (3:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Для тренера итальянской команды Карло Анчелотти эта победа стала 32-й гостевой в еврокубке.

Таким образом, специалист вышел на чистое второе место по данному показателю, обойдя экс-наставника Арсенала Арсена Венгера (31 победа). Лидирует бывший тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (39 побед на выезде).

Отметим, что в рамках группового этапа неаполитанцы сыграют еще один матч в гостях. В рамках пятого тура они отправятся на Энфилд к Ливерпулю.

Поделись:
Теги: футбол, Карло Анчелотти, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь