Славия Прага - Барселона 1:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

Барселона на выезде обыграла пражскую Славию.

Славия - Барселона: видео голов Getty Images

Каталонская Барселона на выезде сумела одолеть Славию из Праги в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сине-гранатовые" открыли счет уже на 3-й минуте встречи благодаря Месси, В начале второго тайма Борил восстановил паритет, однако через несколько минут Олайинка срезал мяч в свои ворота, установив окончательный счет матча в пользу Барселоны.

Смотрите видео голов и обзор матча Славия - Барселона:

Славия - Барселона 1:2

Голы: Борил, 50 - Месси, 3, Олайинка, 57 (в свои ворота)

Славия: Колар - Цоуфал, Кудела, Ховорка, Борил - Соучек, Шевчик - Масопуст (Ван Бурен, 76), Станчу (Гушбауэр, 76), Зеленый (Тецл, 46) - Олайинка

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Артур (Ракитич, 84), Бускетс (Видаль, 78), Де Йонг - Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле, 69)

Предупреждения: Масопуст, Борил, Олайинка, Шевчик - Альба