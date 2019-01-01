Вальверде: Тер-Штеген - наш ключевой игрок во всех матчах Лиги чемпионов

Испанский специалист рассказал, что его подопечным нужно улучшить в игре.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился своими эмоциями после победы над Славией (1:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Тер-Штеген являлся нашим ключевым игроком во всех трех матчах Лиги чемпионов этого сезона. Это была именно та игра, которую мы ожидали от Славии. Когда бы теряли мяч, они сразу же бросались в атаку. В конце Славия очень рисковала, проводя лавину атак.

В таких поединках нам нужно учиться лучше управлять игрой. У нас были очевидные моменты для взятия ворот, но нам не хватило спокойствия и размеренности, чтобы добиться необходимого результата“, - цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.

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