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Фавр: Интер забил после нашей ошибки, у них не было серьезных моментов

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Швейцарский специалист считает, что его подопечные действовали хорошо.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал поражение от Интера (0:2) в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы с уважением относимся ко всем. Понимаем, что нам попалась сложная группа.

“Мы хорошо играли, действовали стабильно и мало позволяли сопернику. Интер забил после нашей ошибки, но у него не было никаких серьезных моментов в первом тайме и на старте второго. Они практически ничего не создали до 70-й минуты встречи.

“Затем мы пошли на риск, потому что когда атакуешь, становишься уязвимым к контратакам“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Интер - Боруссия Д.

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Теги: футбол, Люсьен Фавр, Боруссия Дортмунд, Интер, Лига чемпионов
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