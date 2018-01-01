Фавр: Интер забил после нашей ошибки, у них не было серьезных моментов

Швейцарский специалист считает, что его подопечные действовали хорошо.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал поражение от Интера (0:2) в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы с уважением относимся ко всем. Понимаем, что нам попалась сложная группа.

“Мы хорошо играли, действовали стабильно и мало позволяли сопернику. Интер забил после нашей ошибки, но у него не было никаких серьезных моментов в первом тайме и на старте второго. Они практически ничего не создали до 70-й минуты встречи.

“Затем мы пошли на риск, потому что когда атакуешь, становишься уязвимым к контратакам“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Интер - Боруссия Д.