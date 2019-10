Шикарный финт хавбека Лилля - лучший скилл дня в ЛЧ

Лилль и Валенсия разошлись миром в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

УЕФА выделила игру полузащитника французского клуба Жонатана Иконе, который в дополнительное время вырвал ничью для “Догов“.

В рубрику “Скилл дня“ попала игровая ситуация, где хавбек получил пас от партнера по команде, в роскошном стиле обыграл защитников и точным ударом пробил голкипера Силлессена.

This classy Jonathan Ikoné turn & finish wins Skill of the Day! 🔥🔥🔥#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/dBUN3D8CLT