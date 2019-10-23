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Шикарный финт хавбека Лилля - лучший скилл дня в ЛЧ

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В УЕФА отметили игру Жонатана Иконе в матче против Валенсии.

Жонатан Иконе
Жонатан Иконе
Getty Images

Лилль и Валенсия разошлись миром в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

УЕФА выделила игру полузащитника французского клуба Жонатана Иконе, который в дополнительное время вырвал ничью для “Догов“.

В рубрику “Скилл дня“ попала игровая ситуация, где хавбек получил пас от партнера по команде, в роскошном стиле обыграл защитников и точным ударом пробил голкипера Силлессена.

Ознакомьтесь также с другими результатами Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, УЕФА, Лилль, Валенсия, Жонатан Иконе
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