Курьез дня: Фанаты Ливерпуля перепутали Генк и Гент и пропустили матч ЛЧ

Вчера, 23-го октября, бельгийский Генк на своем поле принимал Ливерпуль в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Красные" устроили феерию на поле, забив четыре гола в ворота соперника. Однако два фаната мерсисайдцев не смогли увидеть это воочию - они по ошибке приехали в Гент вместо Генка.

Свою ошибку мужчины поняли только за 30 минут до начала поединка, а расстояние между городами составляет 150 км, так что у них не было ни шанса успеть на стадион. Как сообщает hln.be, каждый из мужчин потратил 220 евро на эту поездку - 70 на билет на стадион, и 150 - на билет на поезд.

Впрочем, для них есть утешение. Гент, узнавший об ошибке фанатов, пригласил их посетить свой поединок против Вольфсбурга в рамках Лиги Европы, который состоится сегодня, 24-го октября. Об этом сообщает пресс-служба Гента.

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo