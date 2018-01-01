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Курьез дня: Фанаты Ливерпуля перепутали Генк и Гент и пропустили матч ЛЧ

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Гент решил подбодрить поклонников "красных" и пригласил их на свой поединок в рамках Лиги Европы.
Фанаты Ливерпуля, которые перепутали Генк и Гент
Фанаты Ливерпуля, которые перепутали Генк и Гент
hln.be

Вчера, 23-го октября, бельгийский Генк на своем поле принимал Ливерпуль в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Красные" устроили феерию на поле, забив четыре гола в ворота соперника. Однако два фаната мерсисайдцев не смогли увидеть это воочию - они по ошибке приехали в Гент вместо Генка.

Свою ошибку мужчины поняли только за 30 минут до начала поединка, а расстояние между городами составляет 150 км, так что у них не было ни шанса успеть на стадион. Как сообщает hln.be, каждый из мужчин потратил 220 евро на эту поездку - 70 на билет на стадион, и 150 - на билет на поезд.

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Впрочем, для них есть утешение. Гент, узнавший об ошибке фанатов, пригласил их посетить свой поединок против Вольфсбурга в рамках Лиги Европы, который состоится сегодня, 24-го октября. Об этом сообщает пресс-служба Гента.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Гент - Вольфсбург.

Отметим, что эти команды являются соперниками украинской Александрии по группе в Лиге Европы. Александрия сегодня на выезде сыграет с Сент-Этьеном, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Ливерпуль, Гент, Генк, Лига Чемпионов, футбол, прикол, курьез
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