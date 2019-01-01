Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лэмпард: Мы показали отличную игру против Аякса

Комментариев: 0
Наставник "синих" считает выездную победу отличным результатом.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над Аяксом (0:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Это великолепный результат. Конечно, еще ничего не решено, и после двух побед на экваторе группового этапа нам предстоит сделать еще многое. Но мы можем быть довольны собой и тем, как провели этот сложнейший выезд.

“Матч против Аякса можно использовать в качестве шаблона для дальнейшего роста команды. На каждом участке поля, в полузащите, в обороне, на фланге, мы показали отличную игру и невероятную работоспособность. Мы связали по руками и ногам оппонентов высочайшего уровня, не позволив им играть в пас и принимать удобные решения“, - цитирует специалиста пресс-служба “синих“.

Смотрите также видео гола и обзор матча Аякс - Челси.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Челси, Аякс, Фрэнк Лэмпард
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь