Лэмпард: Мы показали отличную игру против Аякса

Наставник "синих" считает выездную победу отличным результатом.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над Аяксом (0:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Это великолепный результат. Конечно, еще ничего не решено, и после двух побед на экваторе группового этапа нам предстоит сделать еще многое. Но мы можем быть довольны собой и тем, как провели этот сложнейший выезд.

“Матч против Аякса можно использовать в качестве шаблона для дальнейшего роста команды. На каждом участке поля, в полузащите, в обороне, на фланге, мы показали отличную игру и невероятную работоспособность. Мы связали по руками и ногам оппонентов высочайшего уровня, не позволив им играть в пас и принимать удобные решения“, - цитирует специалиста пресс-служба “синих“.

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